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білоруські змі озвучили ще одну ймовірну причину смерті глави МЗС країни

19 лютого 2023, 19:36
білоруські змі озвучили ще одну ймовірну причину смерті глави МЗС країни
Фото: n1.by
До рішення накласти на себе руки білоруського урядовця могла спонукати сукупність факторів, пов’язаних як зі службовою діяльністю, так і проблемами в особистому житті.

Раптова смерть у листопаді 2022 року міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея тривалий час залишалася без офіційних пояснень. Найчастіше причиною називали серцевий напад. Однак тепер відкрилися інші обставини смерті. 

Як повідомляє опозиційне білоруське видання “Наша Ніва” з посиланням на чотири джерела у сфері державного управління та медицини, причиною смерті міністра могло бути самогубство. 

У виданні відзначили, що останнім часом життя міністра супроводжували як політичні, так і особисті драми. 

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема, й з території білорусі, очільник МЗС вважав, що курс, який він проводив у зовнішній політиці, переживає крах. Також він знав, що в адміністрації лукашенка шукають йому заміну.

“Він розумів, що перебування на високій посаді добігає кінця. А він після своїх висот більше ніде себе не бачив”, – розповів один із співрозмовників видання. 

За інформацією “НН”, у Володимира Макея були також проблеми в сім’ї. Зокрема, у день смерті він повертався додому у передмісті Мінська один, залишивши дружину Віру Полякову та молодшого сина на іншій квартирі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей помер 26 листопада 2022 року у віці 64 років. Його знайшли в будинку в Дроздах. Спочатку офіційна причина смерті Макея не вказувалася. Пізніше ЗМІ писали, що він міг померти від інфаркту.

Однак деякі політологи розкритикували версію про природну смерть чиновника, заявивши, що це могло бути вбивство. Зокрема, російський публіцист Андрій Піонтковський говорив, що смерть Макея виглядає  підозріло. Він зазначав, що його смерть може бути натяком з боку кремля президенту білорусі олександру лукашенку.
Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Макей міг померти від отруєння.

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