Білий дім оголосив про "повну перемогу" США після двотижневого перемир'я з Іраном

Пресс-секретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила у соцмережі X, що США "досягли і навіть перевиконали свої основні військові завдання за 38 днів (5,5 тижня)" завдяки президенту Дональду Трампу.

За її словами, Трамп розраховував, що операція "Епічна лють" триватиме 4–6 тижнів. Левітт додала, що "ніколи не слід недооцінювати здатність президента успішно просувати інтереси Америки та укладати мир". Вона також анонсувала детальний брифінг від міністра оборони США Піта Ґегсета.

Сам Трамп підтвердив журналістам AFP у коментарі France24, що вважає досягнення перемир’я між США та Іраном своєю "повною та абсолютною перемогою". "100 відсотків. Без сумніву", – заявив президент.

При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо можливого повернення до своїх початкових погроз знищити електростанції та мости Ірану, якщо угода буде зірвана. "Вам доведеться побачити… У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких уже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця", – зазначив президент.

Трамп також наголосив, що будь-яка мирна угода передбачатиме вирішення питання ядерного матеріалу Ірану. "Про це буде чудово подбано, інакше я б не погодився", – додав він, не розкриваючи деталей щодо долі збагаченого урану.

Таким чином, США офіційно оголосили про досягнення стратегічної мети у рамках двотижневого перемир’я, встановленого між Вашингтоном і Тегераном, яке включає тимчасове припинення бойових дій та розблокування Ормузької протоки. Це рішення Трампа вже розглядається як важливий дипломатичний крок, що відкриває можливості для подальших переговорів щодо стабілізації регіону.