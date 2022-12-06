Білий дім про ракетні удари рф: путін і далі намагається поставити українців на коліна

США продовжать надавати Україні необхідну допомогу, зокрема й для відновлення пошкодженої інфраструктури

США продовжать надавати Україні все необхідне для захисту території від ракетних ударів росії.

Таку позицію на брифінгу висловив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах", – наголосив він.

Представник Білого дому додав, що США продовжать надавати Україні необхідну допомогу, зокрема й для відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Ми у постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб, не лише у питанні безпекової допомоги, але, як сказав минулого тижня держсекретар Блінкен, щодо надання додаткових ресурсів для їх енергетичної інфраструктури та роботи з європейцями, щоб надати більше обладнання та технічної допомоги", – зазначив він.

Як повідомлялося, в понеділок росія випустила більше 70 ракет по території України, з них були збиті понад 60. У результаті обстрілів є загиблі та поранені, у деяких регіонах запровадили стабілізаційні відключення електроенергії.