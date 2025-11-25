Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Військова підтримка України з боку США має свої межі – Білий дім

25 листопада 2025, 09:19
Військова підтримка України з боку США має свої межі – Білий дім
США більше не надають зброю Україні, однак США продають зброю країнам НАТО через ініціативу PURL.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у контексті спроб Дональда Трампа врегулювати розв’язану рф війну проти України заявила, що роздратування президента США зростає, а також зазначила, що Вашингтон не може "безкінечно" надавати зброю українській стороні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Fox News.

Речницю попросили прокоментувати свій допис у соцмережах, в якому він розкритикував Україну за "відсутність вдячності" за його зусилля з мирного врегулювання.

Левітт вказала, що після того допису відбулись "дуже продуктивні переговори" між Україною і США у Женеві.

"Рубіо перебував у Женеві, де йому вдалося нарешті обговорити 28-пунктний мирний план, запропонований Сполученими Штатами з урахуванням пропозицій як російської, так і української сторін. Їм дійсно вдалося доопрацювати деякі моменти. Тепер залишилося всього кілька спірних моментів, над якими наші команди продовжують працювати", – розповіла речниця Білого дому.

За її словами, президент Трамп сподівається і оптимістично налаштований, що угода буде досягнута.

"І я думаю, що він заслуговує великої вдячності за ту величезну кількість часу і енергії, яку він вклав у вирішення цієї війни. Він хоче, щоб вбивства припинилися, і хоче, щоб ця війна закінчилася. І його розчарування випливає з розчарування американського народу", – сказала Левітт.

Вона також додала, що США більше не надають зброю Україні, однак США продають зброю країнам НАТО через ініціативу PURL.

"Ми не можемо робити це вічно. І президент хоче, щоб ця війна закінчилася. Він президент мирного часу. Це те, до чого він прагне, і сьогодні він хоче залишатися оптимістом і сподівається, що вдасться досягти угоди, яка покладе край війні", – підкреслила Левітт.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві, у яких брали участь команди США та України, початкова версія "мирного плану" Дональда Трампа скоротилася з 28 пунктів до 19.

СШАвійназброядопомога Україні

