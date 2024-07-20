Блінкен розповів, чи зможе Україна встояти без підтримки США у разі перемоги Трампа

Будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо наступний президент Штатів змінить політику, то Україна зможе встояти завдяки підтримці інших союзників.

Про це пише Associated Press.

Таким чином посадовець у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі прокоментував можливість перемоги екс-очільника США та кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа на виборах у листопаді.

За його словами, будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі. Водночас Блінкен наголосив, що хоча кожна адміністрація здатна впроваджувати власну політику, існують ще безпекові угоди, які з Україною підписали США, ЄС та понад 20 країн світу, включно з партнерами по НАТО та Японією.