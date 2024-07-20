Блінкен розповів, чи зможе Україна встояти без підтримки США у разі перемоги Трампа
20 липня 2024, 12:55
Фото: Укрінформ
Будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо наступний президент Штатів змінить політику, то Україна зможе встояти завдяки підтримці інших союзників.
Про це пише Associated Press.
Таким чином посадовець у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі прокоментував можливість перемоги екс-очільника США та кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа на виборах у листопаді.
За його словами, будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі. Водночас Блінкен наголосив, що хоча кожна адміністрація здатна впроваджувати власну політику, існують ще безпекові угоди, які з Україною підписали США, ЄС та понад 20 країн світу, включно з партнерами по НАТО та Японією.
"Якби ми відступили від цього… Підозрюю, що це можливо, але, на щастя, є ще понад 20 країн, які роблять те саме", – сказав держсекретар.
Крім того, на його думку, що Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі".