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Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили ситуацію з експортом українського зерна

25 липня 2023, 09:35
Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили ситуацію з експортом українського зерна
Фото: Укрінформ
Розмова з Держсекретарем США стосувалась зміцнення насамперед стратегічного партнерства обох країн.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив питання продовольчої безпеки через обстріли росією українських портів із главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з безпеки Чорного моря", - написав Блінкен.

Міністр Зовнішніх справ Румунії Лумініца Одобеска зазначила, що розмова з Держсекретарем США стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.

Єврокомісія заборонила експортувати українське зерно до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Це було пов'язано з тим, що це різко впливало на внутрішні ринки країн, що створювало проблеми для місцевих фермерів. Обмеження спочатку запроваджували до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Також нагадаємо, що прем’єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Дєнков під час зустрічі в Афінах обговорили й проблему транзиту українського зерна.

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