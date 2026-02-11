Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Bloomberg: росія нарощує "тіньовий флот" і експорт СПГ незважаючи на санкції

11 лютого 2026, 17:35
Очікується, що додаткові судна допоможуть збільшити виробництво та постачання газу.

Підсанкційний російський завод Arctic LNG 2 у 2026 році може отримати ще два криголамні танкери російського виробництва для перевезення скрапленого природного газу. Це має збільшити експорт, попри санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр промисловості та торгівлі росії Антон Аліханов заявив 11 лютого на засіданні парламенту, що наприкінці 2025 року вони добудували перше судно класу Arc7, а будівництво ще двох планують завершити цього року.

Перший побудований у росії танкер цього класу – "Алєксєй Косигін". Минулого місяця він почав експортувати паливо з Arctic LNG 2.

Очікується, що додаткові судна допоможуть збільшити виробництво та постачання газу. Раніше проєкт мав труднощі в зимові місяці, оскільки звичайні танкери не можуть працювати у водах, вкритих кригою.

Танкери класу Arc7 здатні ламати кригу товщиною до двох метрів і за певних умов проходити окремі ділянки Північного морського шляху без супроводу криголамів. До появи "Алєксєя Косигіна" Arctic LNG 2 фактично мав лише одне таке судно – "Крістоф де Маржері".

Проєкт Arctic LNG 2, який реалізує компанія "Новатек", є ключовим для планів росії збільшити виробництво зрідженого газу приблизно до 100 млн тонн на рік. Однак західні санкції після повномасштабного вторгнення в Україну ускладнили доступ до обладнання й технологій, тому строки реалізації довелося відкласти.

війнасанкціі проти росіїСПГтіньовий фолот рф

