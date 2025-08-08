Bloomberg: США і росія обговорюють угоду про замороження війни в Україні з визнанням окупованих територій

Однак умови угоди залишаються неясними і можуть змінитися.

Люди, знайомі з цим питанням стверджують, що Вашингтон і москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка б закріпила окупацію росією територій, захоплених під час її військового вторгнення. Офіційні особи США і росії працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентами Дональдом Трампом і владіміром путіним вже наступного тижня.

Про це інформує Bloomberg.

За словами співрозмовників, США працюють над тим, щоб отримати підтримку України та її європейських союзників в укладенні угоди, яка ще не є остаточно визначеною.

"путін вимагає, щоб Україна передала росії весь Донбас, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році. Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом, що дасть росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року", — йдеться в агентстві.

Агентство додає, що Зеленський ризикує отримати пропозицію в стилі "бери або йди" і повинен буде змиритися з втратою української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати припинення вогню в той час, як путін відновлює свої сили.

Крім того, в рамках можливої угоди росія припинить наступ у Херсонській і Запорізькій областях уздовж поточної лінії фронту.

"Поки незрозуміло, чи готова москва відмовитися від територій, які вона утримує, включно з найбільшою в Європі Запорізькою АЕС", — зазначає Bloomberg.

За словами людей, угода має на меті, по суті, заморозити війну і прокласти шлях до припинення вогню і технічних переговорів щодо остаточного мирного врегулювання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили ймовірність зустрічі американського лідера з президентом росії владіміром путіним у Ватикані.