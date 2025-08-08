Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп і Мелоні обговорили можливу зустріч із путіним у Ватикані — ЗМІ

08 серпня 2025, 17:59
Трамп і Мелоні обговорили можливу зустріч із путіним у Ватикані — ЗМІ
Фото: kremlin.ru
За попередніми даними, у разі проведення зустрічі між Трампом і путіним, вона може пройти саме у Ватикані, який формально не є частиною Італії.

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили ймовірність зустрічі американського лідера з президентом росії владіміром путіним у Ватикані.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією джерел у італійському уряді, розмова між Трампом і Мелоні відбулася 7 серпня. За попередніми даними, у разі проведення зустрічі між Трампом і путіним, вона може пройти саме у Ватикані, який формально не є частиною Італії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підкреслив, що Рим готовий щиро та конструктивно сприяти дипломатичним зусиллям у напрямку врегулювання війни в Україні.

"Незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес", — зазначив представник МЗС.

Зазначимо, що потенційна зустріч у Римі викликає юридичні труднощі, адже Італія зобов’язана виконати ордер на арешт путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом (МКС) у 2023 році.

МКС підозрює путіна у причетності до незаконної депортації українських дітей та примусового переміщення цивільного населення з окупованих територій України до росії.

Таким чином, Ватикан може розглядатися як нейтральна локація, що дозволить уникнути прямого юридичного конфлікту для приймаючої сторони.

Владімір ПутінВатиканДональд ТрамппереговориДжорджія Мелоні

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється