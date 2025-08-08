Трамп і Мелоні обговорили можливу зустріч із путіним у Ватикані — ЗМІ

За попередніми даними, у разі проведення зустрічі між Трампом і путіним, вона може пройти саме у Ватикані, який формально не є частиною Італії.

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили ймовірність зустрічі американського лідера з президентом росії владіміром путіним у Ватикані.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією джерел у італійському уряді, розмова між Трампом і Мелоні відбулася 7 серпня. За попередніми даними, у разі проведення зустрічі між Трампом і путіним, вона може пройти саме у Ватикані, який формально не є частиною Італії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підкреслив, що Рим готовий щиро та конструктивно сприяти дипломатичним зусиллям у напрямку врегулювання війни в Україні.

"Незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес", — зазначив представник МЗС.

Зазначимо, що потенційна зустріч у Римі викликає юридичні труднощі, адже Італія зобов’язана виконати ордер на арешт путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом (МКС) у 2023 році.

МКС підозрює путіна у причетності до незаконної депортації українських дітей та примусового переміщення цивільного населення з окупованих територій України до росії.

Таким чином, Ватикан може розглядатися як нейтральна локація, що дозволить уникнути прямого юридичного конфлікту для приймаючої сторони.