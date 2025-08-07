Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ордер МКС змінює географію переговорів Трампа і путіна – The Guardian

07 серпня 2025, 13:39
Фото: з вільного доступу
У кремлі кажуть, що місце проведення зустрічі вже погоджено і всі деталі будуть оголошені пізніше.

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором владіміром путіним уже найближчими днями, щоб спробувати посприяти припиненню війни рф проти України.

 The Guardian розповідає, де може відбутися зустріч, зважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт путіна за воєнні злочини, внаслідок чого російський диктатор може бути заарештований у 125 країнах.

Це виключає Гельсінкі, де Трамп і путін зустрічалися у 2018 році, оскільки Фінляндія є однією зі 125 держав-учасниць Римського статуту МКС, і тому буде зобов'язана виконати ордер суду на арешт у разі візиту російського диктатора. Швейцарія, Австрія, Ісландія, Мальта, Франція, Іспанія та Велика Британія, які приймали саміти між американськими та радянськими лідерами часів холодної війни, також не зможуть прийняти зустріч Трампа з путіним з тієї ж причини.

Потсдам, де колишній президент США Гаррі Трумен зустрічався з Йосипом Сталіним у 1945 році, теж не зможе прийняти зустріч Трампа з путіним, оскільки Німеччина підписала договір МКС.

Ялта, де зустрічалися Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль і Сталін на початку того ж року, без сумніву, апелювала б до почуття власної історичної значущості Трампа, але місто знаходиться в тимчасово окупованому Криму, який рф анексувала в 2014 році.

Трампа також навряд чи будуть раді прийняти в Тегерані, де в 1943 році зустрічалися Рузвельт, Сталін і Черчилль, з огляду на повітряні удари США по іранських об'єктах шість тижнів тому.

Це може означати можливість організації саміту в Саудівській Аравії або Туреччині, де вже проводилися переговори між Україною та рф. Іншим потенційним місцем проведення зустрічі є Угорщина, враховуючи, що прем'єр-міністр країни Віктор Орбан підтримує тісні стосунки як з Трампом, так і з путіним. У квітні Будапешт оголосив про намір вийти з МКС, приймаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, попри ордер суду на арешт ізраїльського лідера за звинуваченням у воєнних злочинах у Газі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що місце проведення зустрічі Дональда Трампа та владіміра путіна узгоджене, і про нього повідомлять пізніше. Також узгоджена домовленість про проведення зустрічі лідерів США та рф найближчими днями, передають його слова російські пропагандисти. 

"Наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка поки що сказати важко", — заявив Ушаков.

Нагадаємо,Дональд Трамп доручив своїй команді якомога швидше організувати особисті зустрічі з російським диктатором владіміром путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Ініціатива з’явилася після візиту спепредставника Трампа Стіва Віткоффа до москви, де той провів переговори з путіним.

