Близько 13 тис. колишніх білоруських силовиків погодилися воювати проти України - Генштаб ЗСУ

росія продовжує втягувати білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, така кількість білорусів з числа колишніх військових білорусі та ОМОНу підписали згоду на війну проти нашої держави.

Фото: УНІАН

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, основний мотив білоруських найманців – гроші. "Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності", - цитує його Генштаб. За словами Громова, росія запрошує на полігони білорусі іноземних представників з Сирії, Малі, Лаоса й Узбекистану. "Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії", – сказав бригадний генерал. Раніше Олександр Лукашенко, який називає себе президентом білорусі, заявив, що підтримує російський напад на Україну та є союзником росії у війні проти України. Цей напад він, як і москва, називає "спецоперацією".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію