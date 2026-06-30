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Близько 90% російських ракет і дронів містять японські компоненти

30 червня 2026, 15:26
Близько 90% російських ракет і дронів містять японські компоненти
Фото: з вільного доступу
Україна закликала Токіо посилити контроль за експортом.

Компоненти японського виробництва виявляють приблизно у 90% російських крилатих і балістичних ракет та безпілотників, якими рф б'є по Україні.

Про це в коментарі агентству Kyodo News розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що йдеться переважно про цивільні електронні компоненти широкого вжитку,  вони могли потрапити до росії в обхід експортних обмежень через треті країни та були використані у військових цілях. Через це Власюк закликав Японію посилити контроль за експортом таких товарів.

Внутрішні документи уряду України, які уповноважений президента надав Kyodo News, свідчать, що в російській крилатій ракеті Х-101 використовувалися електронні компоненти, виготовлені великими японськими виробниками напівпровідників та електроніки. З 13 названих японських компаній п'ять не змогли підтвердити походження комплектуючих через "обмеженість інформації". Одна компанія припустила, що її продукцію могли перепрофілювати, а ще одна заявила, що знайдений компонент належить іншій компанії. Решта шести виробників не надали коментарів.

За словами Власюка, більшість компонентів, виявлених у російській зброї, є цивільними електронними деталями, які вільно продаються на японському ринку, що ускладнює контроль за їхнім кінцевим використанням.

Японіяракетиросія загроза

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