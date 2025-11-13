Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН

13 листопада 2025, 11:53
Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН
фото: Reuters
Позов родини Гардж став одним із перших із десятків позовів, поданих після двох катастроф літаків цієї моделі.

Присяжні федерального суду Чикаго зобов'язали авіабудівну компанію Boeing виплатити понад $28 млн компенсації родині Шікхи Гардж, співробітниці ООН з охорони довкілля, яка загинула в катастрофі літака Boeing 737 MAX в Ефіопії у березні 2019 року.

Про це пише Reuters.

У позові стверджувалося, що літак Boeing 737 MAX був спроєктований із недоліками, і що американська корпорація не попередила пасажирів та громадськість про небезпеку, яку становить повітряне судно. Адвокати сім'ї наголосили, що цей вердикт "передбачає публічну відповідальність за протиправну поведінку Boeing". За їхніми словами, корпорація не планує подавати апеляцію. 
 
Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для моделі 737 MAX за п'ять місяців. У жовтні 2018 року літак авіакомпанії Lion Air впав у Яванське море поблизу Індонезії. Внаслідок обох катастроф, спричинених, як було встановлено, автоматизованою системою управління польотом (MCAS), загинуло 346 людей.
 
Reuters зазначає, що Boeing уже врегулювала понад 90% пов'язаних із катастрофами судових позовів, виплативши мільярди доларів компенсацій.
 
Попри врегулювання старих позовів, проблеми з літаками серії MAX тривають. У серпні 2025 року The Seattle Times писала, що четверо бортпровідників авіакомпанії Alaska Airlines подали позов до Boeing у зв'язку з інцидентом, що стався в січні 2024 року. Тоді під час польоту аварійні двері літака 737 MAX 9 відокремилися від фюзеляжу, що призвело до декомпресії салону. Екіпаж здійснив екстрену посадку. Всі 171 пасажир та члени екіпажу залишилися живі, частково завдяки тому, що пасажири були пристебнуті, а місця біля зруйнованого виходу виявилися вільними.
ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" в Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється