Болгарія долучилася до програми PURL для підтримки ППО України

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Болгарії приєднатися до програми PURL, підкресливши, що це допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону напередодні наступного опалювального сезону.

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу в Києві з тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим.

"Це важливий сигнал підтримки і водночас можливість посилити нашу стратегію ППО", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Болгарії за послідовну підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі, наголосивши на стабільних і партнерських відносинах між країнами.

Зазначимо, сьогодні новий глава уряду Болгарії здійснив візит до Києва.