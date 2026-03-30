Болгарія долучилася до програми PURL для підтримки ППО України

30 березня 2026, 20:03
Болгарія долучилася до програми PURL для підтримки ППО України
Зеленський заявив, що це рішення допоможе зміцнити протиповітряну оборону перед опалювальним сезоном.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Болгарії приєднатися до програми PURL, підкресливши, що це допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону напередодні наступного опалювального сезону.

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу в Києві з тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим.

"Це важливий сигнал підтримки і водночас можливість посилити нашу стратегію ППО", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Болгарії за послідовну підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі, наголосивши на стабільних і партнерських відносинах між країнами.

Зазначимо, сьогодні новий глава уряду Болгарії здійснив візит до Києва.

 

Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
