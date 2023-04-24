Болгарія хоче врегулювати ринкові непорозуміння через скупченням української продукції

Уряд Болгарії наполягає на розробці плану спільної політики Європейського Союзу щодо врегулювання ринкових аномалій, які сталися через скупчення на східно-європейському ринку української сільгосппродукції.

Таку заяву міністр сільського господарства країни Явор Гечев.

Про це повідомляє болгарське радіо bnr.bg.

"Ми не хочемо призупинення (імпорту – ІФ-У) - ми хочемо більш розумної спільної політики ЄС щодо регулювання ринкових аномалій. Це правильно для України, для Болгарії і для всіх. Ми розбалансували ринок, тому наразі у прифронтових країнах кризи. Нам потрібне не просто закриття ринку, нам потрібен механізм", - заявив олгарський міністр.

Головна причина звернення аграрних міністрів до Європейської комісії - це ситуація яка склалася в 5-ти європейських сусідніх країнах з Україною.

"Для порятунку ринку прифронтових країн від перенасичення сільгосппродукцією потрібен внутрішньоєвропейський механізм, який допоможе перемістити величезні обсяги товарів углиб Європейського Союзу", додав Явор Гечев.

І додав, що Болгарія хоче відкриття коридорів, які виходять за межі Чорного моря, що наразі проблематично. Якщо ми не укладатимемо угод зараз, якщо ми тільки зупинимо або відкриємо - цього недостатньо. І наступного року ми знову зіткнемося з тими самими проблемами.

Уряд Болгарії не мав намір зупиняти транзит навіть після зустрічі представників п'яти країн після мітингів і протестів фермерів у Польщі.

"У якийсь момент Польща просто закрила кордони. У нас не було попередньої інформації, хоча днем раніше у нас була зустріч міністрів п'яти країн - Польща всіх здивувала. Якби ми не відреагували (не призупинили транзит – ІФ-У), значить, усі коридори, які були спрямовані до Польщі, кількість яких не менша, ніж до Румунії та Болгарії, вони запрацювали б у бік Болгарії", - пояснив міністр.

За його слоаваи, Болгарія "буквально скопіювала" у Польщі, Угорщини списки заборонених для імпорту українських сільгосппродуктів, які містили майже 30 позицій. Це був побіжний аналіз того, що може бути спрямовано до Болгарії і створить локальне перенасичення ринку.

На сьогодні на внутрішньому ринку Болгарії скупчилися великі обсяги нереалізованого насіння соняшнику, пшениці та кукурудзи.

"Якщо ми його не продамо, нам доведеться викинути продукцію на кілька мільярдів", - підсумував Гечев.

В будь-якому разі фермери не зможуть підвищити ціни на свій товар через скупчення великих перехідних залишків, від яких потрібно звільнити ринок, вважає міністр сільського господарства Болгарії.