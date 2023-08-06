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Болгарія і США почали спільні військові навчання

06 серпня 2023, 11:11
Болгарія і США почали спільні військові навчання
Фото: скріншот
Спільні навчання військово-повітряних сил Thracian Summer 2023 пройдуть з 5 по 20 серпня в районах авіабази Безмер і аеродрому Чешнегірово в Болгарії.

Про це заявило міноборони Болгарії, повідомляє видання The Sofia Globe.

Болгарське міноборони зазначило, що вже більше 15 років спільна з США підготовка сприяла накопиченню Військово-повітряними силами та Силами спеціальних операцій Болгарії значного досвіду реальної взаємодії в міжнародному середовищі. 

В Thracian Summer 2023 задіяні особовий склад і засоби міноборони та підпорядкованих йому структур, ВПС Болгарії, Об’єднаного командування спеціальних операцій і формувань ВПС США в Європі з трьома транспортними літаками С-130. 

Цілі навчань полягають в удосконаленні процедур всебічного матеріально-технічного забезпечення та підтримки країни в досягненні оперативної сумісності, підвищенні теоретичної та тактико-спеціальної підготовки зенітних ракетних підрозділів. У рамках спільних навчань з 8 по 17 серпня відбудуться денні та нічні польоти літаків ВПС Болгарії Spartan і С-130 ВПС США, а також денні та нічні стрибки з парашутом.

Також стало відомо, що Литва починає військові навчання.

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