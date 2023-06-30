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Болгарія найближчим часом передасть Україні військову допомогу

30 червня 2023, 19:56
Болгарія найближчим часом передасть Україні військову допомогу
Фото: google.com
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що незабаром країна відправить військову допомогу Україні.

Про це повідомляє агентство Novinite.com.

"Незабаром розпочнеться процес відправлення військової допомоги Україні", – заявив очільник болгарського Міноборони.

Він не вказав терміни поставок, але запевнив, що Україна отримає найнеобхідніші ресурси негайно.

Тагарєв наголосив, що Болгарія підтримає членство України в НАТО після закінчення російсько-української війни.

Але на запитання, чи існують пропозиції від Болгарії щодо надання гарантій безпеки Україні, міністр відповів негативно.

"Це питання на даний момент не обговорювалося. Ці перемовини ведуться на двосторонній основі, ми поки що не брали у них участі і не маємо наміру їх вести", – сказав Тагарєв.

Голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев також повідомив, що наразі питання про участь Болгарії у коаліції бажаючих надати Україні гарантії безпеки не стоїть на порядку денному.

"Болгарія має бути частиною загального рішення саміту НАТО. Гарантії безпеки мають бути надані з активною заявою про майбутнє членство", – зазначив Гаджев.

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