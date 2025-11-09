Болгарія й Румунія готуються до дії санкцій США проти "Лукойлу"

Нові санкції Вашингтона проти російських компаній поставили Софію та Бухарест перед складним вибором.

Уряди Болгарії, Румунії та Молдови вживають термінових заходів, щоб уникнути зупинки ключових нафтопереробних заводів і дефіциту пального після набуття чинності нових санкцій США проти російських компаній, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Politico.

Болгарія готується до націоналізації "Лукойлу"

7 листопада парламент Болгарії ухвалив закон, який дозволяє уряду призначати керівника нафтопереробного заводу "Лукойл Нефтохім" у Бургасі. Новопризначений управлінець отримає право керувати підприємством, продавати його активи або навіть націоналізувати компанію. Паралельно Софія веде переговори зі Сполученими Штатами про можливе звільнення країни від дії санкцій.

Румунія шукає компроміс

У Румунії, де розташований НПЗ "Лукойл Петротел" у Плоєшті, уряд поки не ухвалив остаточного рішення. За даними джерел, Бухарест розглядає можливість відтермінування дії санкцій, а націоналізацію – лише як крайній захід.

Міністр енергетики Богдан-Груя Іван заявив, що країна “готова до будь-якого сценарію”, прагнучи зберегти стабільність на паливному ринку та припинити фінансування росії.

Аналітики зазначають, що навіть у разі зупинки заводу ціни на пальне можуть зрости лише тимчасово, адже підприємство забезпечує близько 20% внутрішнього ринку. Проте можливі перебої з експортом до Молдови, що, за словами експертки Ани Отилії Нуцу з Expert Forum, росія може використати у власній пропаганді.

Молдова хоче викупити активи "Лукойлу"

Того ж дня уряд Молдови оголосив про намір викупити місцеві активи "Лукойлу", зокрема склади авіаційного пального, і звернувся до США з проханням відкласти введення санкцій, аби уникнути енергетичної нестабільності.

Енергетичний аналітик Михайло Крутіхін вважає, що заводи можуть продовжити роботу навіть після зміни власника, якщо буде збережено персонал і залучено технічних фахівців. Водночас основна проблема – знайти інвестора, готового взяти на себе юридичні ризики, страхові витрати та великі фінансові зобов’язання.

За словами Ани Отилії Нуцу, продаж таких стратегічних активів має відбуватися під контролем Європейського Союзу, щоб не допустити спроб обходу санкцій проти росії.