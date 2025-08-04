Боррель: Україна не отримала жодного нового пакета допомоги через позицію Угорщини

Угорщина блокує допомогу Україні.

На даний момент у Європейському фонді миру залишаються заблокованими 6,6 мільярда євро, які були призначені для військової підтримки України. Причиною цього стала позиція Угорщини.

Про це в інтерв’ю EUObserver 4 серпня заявив колишній глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Політик прокоментував ситуацію із замороженою допомогою, відповідаючи на питання щодо можливих шляхів подолання вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальше запровадження антиросійських санкцій.

"Рішення щодо санкцій ухвалюються консенсусом. Так прописано в правилах Євросоюзу. І ми не плануємо змінювати цей принцип, адже для цього потрібно було б переглянути самі договори ЄС, а це майже нереально", – пояснив Боррель.

За його словами, з моменту, коли він залишив посаду, Україна не отримала жодних нових пакетів військової допомоги від Євросоюзу.

"Через позицію Угорщини Європейський фонд миру залишився недієвим – 6,6 мільярда євро фактично заморожені. Цей інструмент, можна сказати, припинив існування. Тепер усе залежить від двосторонніх домовленостей. Якщо Будапешт надалі блокуватиме поновлення санкцій, то поновити їх буде просто неможливо. Ми опинилися в глухому куті", – резюмував Боррель.