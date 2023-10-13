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Бойовики Хамас під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю – WSJ

13 жовтня 2023, 15:07
Бойовики Хамас під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю – WSJ
з вільних джерел
Видання ознайомилося з документами, знайденими у місцях проведення атак та у речах убитих бойовиків.

Бойовики руху Хамас під час нападу на мирні міста Ізраїлю 7 жовтня мали при собі докладні карти міст і військових баз.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

 Крім того, деякі члени Хамас мали при собі тактичні керівництва із зазначенням слабких зон бронетехніки ізраїльської армії. Всі інструкції написані арабською мовою і свідчать про високий ступінь планування нападу та великий масштаб збору розвідданих.

В одному з документів від 15 червня під грифом "цілком таємно" містився план проникнення в кібуц Мефальсім. Передбачалося, що дві групи з п'яти осіб та командир мають провести вторгнення.

Документ складається з 14 сторінок, включаючи карти та аерофотознімки кібуца. За планом бойовики мали взяти заручників "для переговорів". Зазначимо, що Мефальсім опинився під ударом бойовиків 7 жовтня.

 

Ізраїльвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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