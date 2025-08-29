Британія, Франція та Німеччина почали процес відновлення санкцій ООН проти Ірану

Цей крок запустить так званий механізм швидкого повернення, який може призвести до відновлення санкцій через 30 днів

Велика Британія, Франція та Німеччина розпочали процес відновлення основних санкцій ООН проти Ірану, знятих згідно з угодою 2015 року, оскільки напруженість навколо ядерної програми Тегерана знову загострилася.

Цей крок запустить так званий механізм швидкого повернення, який може призвести до відновлення санкцій через 30 днів.

У листі до глави Європейського Союзу з питань політики та політики міністр закордонних справ Ірану заявив, що три країни “не мають юридичної юрисдикції” для поновлення санкцій, і що як росія, так і Китай підтримують позицію Ірану.

Міністр написав, що Іран готовий відновити “справедливі та збалансовані” переговори щодо спірної програми, якщо інші сторони продемонструють “серйозність та добру волю”.

Учасниці угоди 2015 року, три європейські країни, два тижні тому попередили, що вони готові відновити санкції, якщо Іран не погодиться на “дипломатичне рішення” до кінця серпня.