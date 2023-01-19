Британія надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів
Про це повідомляє міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час перебування у Торонто, цитує Укрінформ
"Ми мусимо дотриматися обіцянки стосовно підтримки України до її перемоги. Саме тому Об’єднане королівство вирішило рухатися швидше й робити більше у підтримці України, в тому числі передавши нашим друзям основний бойовий танк Challenger 2, важку артилерію та понад 200 броньованих автомобілів", - заявив Клеверлі.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії оголосив про найбільш значний на сьогодні пакет допомоги Україні.