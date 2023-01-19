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Британія надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів

19 січня 2023, 10:39
Британія надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів
Джеймс Клеверлі
Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги, зокрема, надасть ще 100 тисяч артилерійських снарядів, на додачу до 300 тисяч виділених раніше.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час перебування у Торонто, цитує Укрінформ

"Ми мусимо дотриматися обіцянки стосовно підтримки України до її перемоги. Саме тому Об’єднане королівство вирішило рухатися швидше й робити більше у підтримці України, в тому числі передавши нашим друзям основний бойовий танк Challenger 2, важку артилерію та понад 200 броньованих автомобілів", - заявив Клеверлі.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії оголосив про найбільш значний на сьогодні пакет допомоги Україні.

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