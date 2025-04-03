Британія оголосила про можливі мита на 8000 американських товарів у відповідь на тарифи Трампа

Примітно, що опублікований урядом список із 8000 категорій товарів, на які в майбутньому можуть бути накладені мита, охоплює близько 27% британського імпорту товарів із США.

Британія оприлюднила список з 8000 американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа. Перелік включає різноманітні товари.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, "орієнтовний довгий список" товарів включав усе: від бінокля та бурбонського віскі до автомобільних запчастин та сиру. У список також ввійшли:

бензинові, дизельні та електромобілі,

продукти харчування, зокрема м'ясо та риба.

Уряд підкреслив, що не всі товари зі списку будуть обкладатися будь-якими тарифами в майбутньому.

Водночас, за даними видання, Британія каже, що прийняла "холоднокровний" підхід до 10% тарифів Трампа, які є найнижчими серед масштабних зборів з десятків інших країн, замість того, щоб слідом за Європейським Союзом та іншими країнами негайно погрожувати своїми заходами у відповідь.

Примітно, що опублікований урядом список із 8000 категорій товарів, на які в майбутньому можуть бути накладені мита, охоплює близько 27% британського імпорту товарів із США.

Відомо, що нині цей список підлягає чотиритижневому обговоренню з бізнесом.

Тим часом, бізнес-секретар Британії Джонатан Рейнольдс сказав, що його його пріоритетом є досягнення угоди зі США, але додав, що консультації є формальним кроком, необхідним для того, щоб уряд міг розглянути всі можливі варіанти.

"Переговори зі США продовжуватимуть відображати наш мандат щодо забезпечення економічної стабільності, оскільки ми наполягаємо на торговельних відносинах, які підтримують бізнес по обидва боки Атлантики", - сказав Рейнольдс.

Він додав, що консультації з бізнесом, які триватимуть до 1 травня, будуть призупинені, а будь-які заходи будуть скасовані, якщо дві країни домовляться про угоду.

Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з усіх країн світу, починаючи з 2 квітня 2025 року. Ці мита становлять від 10% до 50%, залежно від країни-імпортера. Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.