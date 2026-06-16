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Британія першою у світі запровадила санкції проти танкерів тіньового флоту рф

16 червня 2026, 11:41
Британія першою у світі запровадила санкції проти танкерів тіньового флоту рф
Фото:ivtour.com.ua
Під обмеження потрапили 27 суден, 10 офіцерів ГРУ, Яндекс Банк та компанії з Китаю, Таїланду і Туреччини.

Велика Британія стала першою у світі країною, яка ввела санкції проти танкерів тіньового флоту росії, що перевозять скраплений природний газ.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Зокрема, санкції запровадили проти чотирьох СПГ-танкерів: Merkuriy, Kosmos, Luch і Orion. Також під обмеження потрапили ще 23 нафтових танкери, які допомагають росії обходити санкції.

Крім того, Британія ввела санкції проти десяти офіцерів російської військової розвідки ГРУ та трьох пов'язаних з ними компаній, зокрема LLC Neptune Co Ltd, LLC Magnus Link та JSC Internconsul. Разом вони організували мережу таємних закупівель західних технологій для російської армії.

Під обмеження також потрапили компанії з третіх країн, зокрема Китаю, Таїланду і Туреччини, що постачають росії військове обладнання. Окремо в список включені організації, які допомагають москві обходити санкції та незаконно переказувати гроші, серед них Яндекс Банк, WB банк, "Росгосстрах" та Balance Insurance.

Нагадаємо, британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран протягом наступних двох років українській державній компанії з атомної енергетики "Енергоатом" за угодою на суму £210 мільйонів ($280 мільйонів).

Британіясанкціі проти росіїтіньовий фолот рф

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