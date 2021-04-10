Британія планує повністю перейти на "зелену" електроенергію до 2035 року
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.
Прем'єр виступить з промовою на конференції, щоб висловити прихильність планам значного збільшення інвестицій в поновлювані джерела і ядерну енергію, оскільки Британія стикається з кризою, викликаною зростанням цін на газ.
Поновлювані джерела енергії забезпечили 43% потреби Британії в електроенергії минулого року, а на газ, нафту і вугілля прийшлося близько 40%. Решта потреб була заповнена атомною енергією.
Нова мета вимагатиме значного зростання не тільки морської вітроенергетики, а й ядерних потужностей, щоб забезпечити "базове навантаження" електроенергії та впоратися зі змінним попитом і пропозицією. Це буде означати мінімум чотириразове збільшення надходжень енергії від морських вітрових станцій в порівнянні з нинішнім рівнем протягом найближчого десятиліття.
"Розв'язання проблеми вартості електроенергії є однією з довгострокових завдань, які має вирішувати уряд. Ми повинні повернутися в атомну енергетику, ми повинні збільшити виробництво чистої енергії. Це знизить вартість енергії та знизить вартість транспорту", - сказав Джонсон минулого тижня.
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