Британія засуджує нові масштабні атаки росії на Україну після переговорів у Стамбулі

Посол Британії відзначив, що минулого тижня росія двічі масовано атакувала Україну.

росія масовано атакувала Україну через кілька днів після переговорів у Стамбулі. російський диктатор владімір путін проігнорував шанс на шляху до миру і обрав війну.

Про це заявив заступник постпреда Британії при ООН Джеймса Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Посол Британії відзначив, що минулого тижня росія двічі масовано атакувала Україну.

"Протягом трьох днів росія запустила понад 900 безпілотників та ракет по українських містах, в результаті чого, як повідомляється, загинуло 30 людей та ще 150 отримали поранення", - сказав він.

Каріукі нагадав, що у ніч на 24 травня в Україні внаслідок атаки рф загинуло троє дітей: 8-річний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман. Британський дипломат наголосив, що такі дії є яскравим нагадуванням про нагальну необхідність покласти край цій війні. Атаки Росії не лише продовжуються, а й посилюються.

"Як підтвердило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, лише за перші три місяці цього року загинуло 2641 цивільна особа. Це майже на 900 більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і на понад 600 більше, ніж на початку 2023 року", - додав Каріукі.

Він заявив, що збільшення кількості вбивств росією є образою спільних цінностей людської гідності та миру, які президент путін нібито поділяє, проте продовжує порушувати.

"Пріоритети путіна демонструються часом. Ці атаки були здійснені через кілька днів після переговорів у Стамбулі, на яких росія знову відмовилася погодитися на безумовне припинення вогню. Маючи ще одну можливість для суттєвого прогресу на шляху до миру, путін обрав війну", - наголосив заступник постпреда Британії при ООН.

Посол Британії закликав москву дотримуватися міжнародного права, включаючи Статут ООН, та припинити вбивства мирних жителів.