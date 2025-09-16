Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія заявила про готовність збивати російські дрони над країнами НАТО

16 вересня 2025, 21:38
Минулого тижня Румунія стала другим союзником НАТО у Східній Європі, який зафіксував перетин свого повітряного простору російським безпілотником.

НАТО рішуче відповість на загрози рф, а британські винищувачі Typhoon готові збивати російські дрони, які пролітають над країнами альянсу, якщо це буде необхідно.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє The Guardian.

"Якщо у вас є дрони, які наражають на небезпеку життя поляків, НАТО вживе заходів, щоб їх знищити", - наголосив Гілі. 

Він підкреслив, що британські винищувачі Typhoon є частиною ширшої місії із захисту повітряного простору НАТО.

Гілі зазначив, що місія Typhoon розширить операції на територію країни, якщо це буде визнано необхідним.

"Вони розгорнуті в рамках патрулювання повітряного простору Східної служби НАТО. Те, що вирішить НАТО і де воно вирішить їх розгорнути, буде для НАТО. Це частина нашого внеску в альянс", - пояснив міністр.

Гілі також додав, що наразі немає підтвердження намірів росії щодо перетину дронів у Польщі, але наголосив: "Це все одно безрозсудно, це все одно небезпечно".

