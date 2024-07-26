Британська розвідка назвала причину через яку у рф скасували парад флоту Військово-морських сил на річці Нева

В росії скасували парад флоту Військово-морських сил на річці Нева. Ймовірною причиною стало те, що окупанти не можуть гарантувати захист своїх військ.

Як зазначається, в Британії день ВМФ рф називають "щорічною демонстрацією російської морської потужності". Головна ж подія цього "свята" відбувається у Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази "Кронштадт". Проте цьогоріч кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня, був скасований з міркувань безпеки.

"Це не перший випадок скасування заходів від моменту вторгнення росії в Україну. Однак це найгучніша подія, яку було скасовано, і вона підкреслює зростання тенденції того, що росія не в змозі гарантувати захист своїх військ", – зазначили у британській розвідці.