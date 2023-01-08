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Британська розвідка: росія боїться наступу України

08 січня 2023, 10:25
Британська розвідка: росія боїться наступу України
InformNapalm
Наступ ЗСУ зруйнує сухопутний шлях з території росії до окупованого Криму, заради якого рф і почала війну в Україні

Командування російських військ боїться наступу ЗСУ в Луганській та Запорізькій областях, адже це зруйнує сухопутний шлях з території росії до окупованого Криму, заради якого рф і розпочала війну в Україні. Тому останніми тижнями росія  посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів, повідомляється у щоденному звіті британської розвідки.

"У цьому секторі росія тримає великі сили. Те, як Росія працює над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного моста", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену росією військову мету "звільнення" Донбасу.

"Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, імовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників", - повідомляється у звіті.


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