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ПОЛІТИКА

Британська розвідка: росія створює систему для запобігання виїзду потенційних призовників і мобілізованих

16 липня 2024, 17:31
Британська розвідка: росія створює систему для запобігання виїзду потенційних призовників і мобілізованих
Фото: з вільного доступу
Це програма Міноборони рф та ФСБ.

російський уряд розробляє систему для запобігання виїзду з країни потенційних призовників та мобілізованих.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, це нова система обміну інформацією між Міністерством оборони росії та ФСБ. Вона має бути повністю функціональною до осені 2024 року.

російські пропагандисти 11 липня повідомила, що уряд впроваджує цю систему для передачі детальної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ. Мета - запобігти їх втечі з країни.

росія щорічно проводить два призови на військову службу строком на один рік. Загалом, це - 250 тисяч осіб. Після оголошення часткової мобілізації в 2022 році сотні тисяч росіян, переважно молоді та високоосвічені люди, залишили країну, що вплинуло на ринок праці. Нову систему створено для запобігання повторенню такого масового відтоку під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації.

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