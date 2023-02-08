Матеріали:
Теми:

Британський прем'єр відреагував на прохання Зеленського про літаки

08 лютого 2023, 18:18
Британський прем'єр відреагував на прохання Зеленського про літаки
Фото:ivtour.com.ua
Уряд Британії вирішує, які винищувачі може отримати Україна. Міністр оборони Великої Британії отримав доручення вивчити можливість постачання до України бойових літаків.

 Однак це рішення не буде ухвалено в короткостроковій перспективі. Заяву речника голови британського уряду транслював телеканал Sky News.

За його словами, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати", - заявив речник британського прем’єра.

Водночас він наголосив, що це довгострокове рішення, а не "короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна".

Останні матеріали

Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Політика
"Бережіть своїх солдатів, панове". росіяни атакують там, де відбувається ротація – Том Купер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 17:28
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Політика
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 13:44
Політика
"Виходь за мене, інакше я тебе вб'ю". Невербальний діалог путіна та Байдена від Томаса Фрідмана
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 09:14
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Політика
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 11:58
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Політика
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 09:21
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється