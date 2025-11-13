Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Брюссель і Вашингтон готують нову угоду щодо торгівлі та тарифів

13 листопада 2025, 21:22
Брюссель і Вашингтон готують нову угоду щодо торгівлі та тарифів
Фото: atn.ua
Угода, укладена між президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом у серпні, встановила 15% тариф на більшість товарів ЄС.

У Європейському Союзі готують новий план, який передбачає реалізацію торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, цей крок є відповіддю на пропозиції, які Вашингтон надіслав Брюсселю раніше цього року, вимагаючи юридично обов'язкового плану перегляду правил ЄС, які, за їхніми словами, шкодять американському бізнесу.

Угода, укладена між президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом у серпні, встановила 15% тариф на більшість товарів ЄС, що ввозяться до США, але також включала зобов'язання продовжувати роботу над такими питаннями, як боротьба з експортом сталі та нетарифними бар'єрами.

Ставка в 15% також застосовується до автомобілів, і ЄС прагне забезпечити, щоб вона також поширювалася на інші галузі промисловості, на які у США можуть бути накладені секторальні мита в майбутньому.

Так званий план дій з впровадження, який ще не був представлений США, зосередиться на п'яти сферах. Мова йде про тарифи та доступ до ринку, де ЄС прагне нижчих ставок, включаючи вина та міцні напої.

План також спрямований на діалог для вирішення таких питань, як стандарти, цифрова торгівля, технічні бар'єри та інші торговельні скарги.

ЄС все ще стикається з 50% тарифом на експорт сталі та алюмінію, а також на багато похідних продуктів. Європа особливо стурбована тим, що широкий спектр товарів, на які поширюються мита, ризикує зруйнувати 15% тарифну стелю, узгоджену зі США.

За словами джерел, запропонований план дій також передбачає створення робочої групи з економічної безпеки, яка зосередиться на таких питаннях, як перевірка інвестицій, експортний контроль, закупівлі та постачання критично важливої ​​сировини.

СШАторгівлямитаЄвросоюз

