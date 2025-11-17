Буданов вперше відреагував на корупційний скандал з Міндічем

Людей, які вчиняли корупційні дії під час війни в енергетиці України, має бути покарано.

За його словами, викриття масштабних угод в енергетичній сфері ще раз довели важливість і ефективність антикорупційних органів, які "на відмінно" виконали свою роботу.

"Ми – правова держава. Тому крапку в цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – зазначив Буданов.

Він закликав українців зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, щоб покарати винних.

"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – наголосив начальник ГУР.