Буданов вперше відреагував на корупційний скандал з Міндічем

17 листопада 2025, 20:53
Буданов вперше відреагував на корупційний скандал з Міндічем
Фото: LIGA.net
Начальник ГУР МО закликав українців зберігати холодний розум.
Людей, які вчиняли корупційні дії під час війни в енергетиці України, має бути покарано.
 
Про це в інтерв'ю "24 каналу", заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.
 
За його словами, викриття масштабних угод в енергетичній сфері ще раз довели важливість і ефективність антикорупційних органів, які "на відмінно" виконали свою роботу.
 
"Ми – правова держава. Тому крапку в цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – зазначив Буданов.
 
Він закликав українців зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, щоб покарати винних.
 
"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – наголосив начальник ГУР.

 

