Будапешт скликав Раду оборони через "ескалацію боїв" в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні провів засідання Ради оборони через "ескалацію боїв у російсько-українській війні".

Про це пише видання Magyar Nemzet.

"Для нас безпека Угорщини, як і раніше, є нашим пріоритетом", – заявив Орбан.

На засіданні Орбан підкреслив, що, хоча припинення вогню і мир були б найважливішим у російсько-українській війні, бойові дії посилилися з минулої ночі.

На засіданні Ради оборони були присутні міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкі, начальник Генштабу Збройних сил Угорщини генерал-лейтенант Габор Бьоренді, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, керівник відомства прем'єр-міністра Антал Роган і низка інших представників державних служб і міністерств.