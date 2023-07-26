Бундестаг закликає надати Україні ракети Taurus
Про це інформує на канал N-tv.
Багато з 600 крилатих ракет, які належать Бундесверу, готові до використання, заявив Фабер.
Він також нагадав про "слабкий контрнаступ" з боку Збройних сил України.
Ракети можуть допомогти перервати логістичні ланцюги російської армії і таким чином порушити постачання боєприпасів загарбникам, вважає Фабер.
"Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції"- заявив німецький політик.Нагадаємо, що опозиція Німеччини відкинула критику контрнаступу ЗСУ.