Бундестаг закликає надати Україні ракети Taurus

Політик Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер закликав до постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Про це інформує на канал N-tv.

Багато з 600 крилатих ракет, які належать Бундесверу, готові до використання, заявив Фабер.

Він також нагадав про "слабкий контрнаступ" з боку Збройних сил України.

Ракети можуть допомогти перервати логістичні ланцюги російської армії і таким чином порушити постачання боєприпасів загарбникам, вважає Фабер.

"Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції"- заявив німецький політик.