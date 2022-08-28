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Час подвоїти підтримку України, а не вагатися - Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії висловив переконання, що якщо зараз путіну дозволити змінити кордони Європи, то він зробить це знову – в іншому місці на периферії колишнього СРСР
Час подвоїти підтримку України, а не вагатися - Борис Джонсон Фото: з вільних джерел
Захід має подвоїти підтримку Україну у війні проти путінської росії. 
 
Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у статті для видання Daily Mail.
 
Джонсон висловив переконання, що якщо зараз президенту РФ володимиру путіну дозволити змінити кордони Європи, то він зробить це знову – в іншому місці на периферії колишнього Радянського Союзу.
 
На думку Джонсона, інші країни переконаються, що насильство й агресія можуть зійти з рук, і це призведе до нового циклу політичної та економічної нестабільності.
 
"Ось чому ми повинні продовжувати підтримувати українців – і їхні військові успіхи вражають. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово непереможна. Зараз саме час для Заходу подвоїти нашу підтримку, а не вагатися", – заявив Джонсон.
 
Очільник уряду Британії також зауважив, що саме розв'язана путіним війна спричинила глобальний стрибок цін на енергоносії, що дорого обходиться британським споживачам. 
 
"Ось чому ваші рахунки за електроенергію зросли удвічі. Я боюся, що путін це знає. Йому це подобається і він хоче, аби ми пішли на поступки. путін вважає, що у м'яких європейських політиків забракне духу для боротьби, що цієї зими ми здамося, знімемо санкції та підемо випрошувати російські нафту й газ. Він вважає, що ми втомимося підтримувати Україну й почнемо спонукати українців до укладення угоди з кремлівським тираном, якою б огидною вона не була", – зазначив Джонсон.
 
Він наголосив, що це було б повним божевіллям.
 
"У цій жорстокій боротьбі український народ може перемогти – і переможе. І Британія теж. А позиції путіна з кожним місяцем стають дедалі слабшими, його здатність залякувати й шантажувати падає", – додав британський прем'єр.
 
Він також розповів про кроки уряду, спрямовані на цілковиту відмову від російських енергоносіїв. Джонсон запевнив, що Велика Британія стає від них цілковито незалежною.
 
Як раніше писав iPress, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі на саміті Криської платформи заявив, що після захоплення Криму метою російського президента володимира путіна є окупація всієї України.
 
За його словами, зараз світ має об'єднатись, щоб не дозволити росії змінювати міжнародно визнані кордони інших держав силою зброї.
 
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28 08 2022 13:40
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