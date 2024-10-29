Через путіна закривають революційний платіжний проєкт, щоб уберегти долар – Bloomberg
29 жовтня 2024, 14:33
Фото: з вільного доступу
США все частіше використовують долар як ключовий провідник фінансових операцій по всьому світу для введення санкцій.
Банк міжнародних розрахунків обговорює питання про закриття пілотної платформи транскордонних платежів. путін назвав цю технологію інструментом для обходу санкцій і потенційного підриву долара у світовій фінансовій системі.
Про це пише видання Bloomberg.
У матеріалі йдеться, що проєкт mBridge, який має дати змогу відправляти гроші по всьому світу, не покладаючись на американські банки, обговорювали глави Центробанків і фінансових відомств. Йшлося про закриття системи.
Агустін Карстенс, генеральний директор БМР, заявив, що "ми не можемо безпосередньо підтримувати будь-який проєкт для БРІКС, тому що ми не можемо працювати з країнами, які піддаються санкціям".
США дедалі частіше використовують долар як ключовий провідник фінансових операцій по всьому світу для введення санкцій, зокрема, після вторгнення росії в Україну. Це призвело до спроб знайти альтернативи, які були б захищені від втручання США, хоча долар залишається основною валютою торгівлі, і навряд чи це зміниться найближчим часом.
Спочатку платформа mBridge була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та ОАЕ в рамках Інноваційного центру БМР і нещодавно досягла стадії "мінімально життєздатного продукту", що означає, що вона готова до тестування в реальному світі.
Центральний банк ОАЕ повідомив, що в січні через mBridge до Китаю відправили перший транскордонний платіж у "цифрових дирхамах" на суму 50 мільйонів дирхамів (13,6 мільйона доларів). Побоювання західних політиків посилює той факт, що Китай поставив ключову технологічну основу платформи.
На саміті БРІКС путін запропонував створити для групи "міст", який буде заснований на технології, яку можна порівняти з mBridge. За його словами, це дасть змогу їхнім економікам стати незалежними від фінансової системи, що перебуває під контролем США.
Наразі неясно, чи зможе закриття проєкту mBridge ефективно зупинити центральні банки-учасники від використання технології.