США все частіше використовують долар як ключовий провідник фінансових операцій по всьому світу для введення санкцій.

Банк міжнародних розрахунків обговорює питання про закриття пілотної платформи транскордонних платежів. путін назвав цю технологію інструментом для обходу санкцій і потенційного підриву долара у світовій фінансовій системі.

Про це пише видання Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що проєкт mBridge, який має дати змогу відправляти гроші по всьому світу, не покладаючись на американські банки, обговорювали глави Центробанків і фінансових відомств. Йшлося про закриття системи.

Агустін Карстенс, генеральний директор БМР, заявив, що "ми не можемо безпосередньо підтримувати будь-який проєкт для БРІКС, тому що ми не можемо працювати з країнами, які піддаються санкціям".