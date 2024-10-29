Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Через путіна закривають революційний платіжний проєкт, щоб уберегти долар – Bloomberg

29 жовтня 2024, 14:33
Через путіна закривають революційний платіжний проєкт, щоб уберегти долар – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
США все частіше використовують долар як ключовий провідник фінансових операцій по всьому світу для введення санкцій.
Банк міжнародних розрахунків обговорює питання про закриття пілотної платформи транскордонних платежів. путін назвав цю технологію інструментом для обходу санкцій і потенційного підриву долара у світовій фінансовій системі.
 
Про це пише видання Bloomberg. 
 
У матеріалі йдеться, що проєкт mBridge, який має дати змогу відправляти гроші по всьому світу, не покладаючись на американські банки, обговорювали глави Центробанків і фінансових відомств. Йшлося про закриття системи.
 
Агустін Карстенс, генеральний директор БМР, заявив, що "ми не можемо безпосередньо підтримувати будь-який проєкт для БРІКС, тому що ми не можемо працювати з країнами, які піддаються санкціям".
 
США дедалі частіше використовують долар як ключовий провідник фінансових операцій по всьому світу для введення санкцій, зокрема, після вторгнення росії в Україну. Це призвело до спроб знайти альтернативи, які були б захищені від втручання США, хоча долар залишається основною валютою торгівлі, і навряд чи це зміниться найближчим часом.
 
Спочатку платформа mBridge була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та ОАЕ в рамках Інноваційного центру БМР і нещодавно досягла стадії "мінімально життєздатного продукту", що означає, що вона готова до тестування в реальному світі.
 
Центральний банк ОАЕ повідомив, що в січні через mBridge до Китаю відправили перший транскордонний платіж у "цифрових дирхамах" на суму 50 мільйонів дирхамів (13,6 мільйона доларів). Побоювання західних політиків посилює той факт, що Китай поставив ключову технологічну основу платформи.
 
На саміті БРІКС путін запропонував створити для групи "міст", який буде заснований на технології, яку можна порівняти з mBridge. За його словами, це дасть змогу їхнім економікам стати незалежними від фінансової системи, що перебуває під контролем США.
 
Наразі неясно, чи зможе закриття проєкту mBridge ефективно зупинити центральні банки-учасники від використання технології.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Політика
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 13:08
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 09:36
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
У Курській області 95-бригада перемолола
Політика
У Курській області 95-бригада перемолола "контрнаступи" росіян. І це всі хороші новини з фронту – Том Купер
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 01:20
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється