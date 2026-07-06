Через загрозу повторної детонації у Вишневому евакуювали вже понад 500 людей

Удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць.

У Вишневому Київської області тимчасово евакуювали вже 500 людей через ризик повторної детонації уламків після російського обстрілу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У Вишневому через загрозу повторної детонації ми розпочали евакуацію жителів із небезпечної території. Уже тимчасово евакуювали понад 500 людей до завершення робіт із ліквідації", – написав Клименко.

За його словами, рятувальники обстежують кожен пошкоджений будинок, щоб не пропустити жодного постраждалого.