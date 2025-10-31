Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Через загрозу війни зі США Венесуела звернулася по військову допомогу до рф – WP

31 жовтня 2025, 20:10
Через загрозу війни зі США Венесуела звернулася по військову допомогу до рф – WP
Фото з вільних джерел
За даними видання, очільник Венесуели Ніколас Мадуро написав лист главі рф володимиру путіну.
Через загрозу війни зі США Венесуела терміново звернулася до росії по військову допомогу.
 
Про це пише Washington Post, покликаючись на власні джерела.
 
За даними видання, очільник Венесуели Ніколас Мадуро написав лист главі рф володимиру путіну. Зокрема, він звертався із проханням про капітальний ремонт оборонних радарів, військових літаків та можливе надання ракет.
 
Окрім цього, Венесуела звернулася до Китаю та Ірану з проханням про військову допомогу та обладнання для зміцнення обороноздатності країни.
 
Як вказує WP, Мадуро написав листа президенту Китаю Сі Цзіньпіну, в якому вимагав "розширення військової співпраці" між двома країнами для протидії "ескалації між США та Венесуелою".
 
Також офіційний Каракас закликав Китай пришвидшити виробництво систем радіолокаційного виявлення.
 
Зазначимо, що напруженість між країнами зросла після того, як Трамп звинуватив Мадуро в керівництві наркокартелем й дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.
 
Медіа відзначають, що адміністрація американського президента вже кілька місяців "непомітно готує основу для потенційних військових дій у Венесуелі". Зокрема, за даними Washington Post, біля Венесуели фіксували так званих "Нічних сталкерів" — елітний 160 авіаційний полк спеціального призначення армії США. Цей підрозділ відомий участю в найнебезпечніших місіях у новітній військовій історії США: операції Inherent Resolve в Іраку та Сирії, рейді з метою ліквідації Осами бен Ладена в Пакистані тощо.
 
Останнім часом США збільшили кількість військових кораблів, літаків та військ у Карибському басейні із заявленою метою боротьби з наркотиками, а також завдали авіаударів по кількох човнах, які, як стверджує Трамп, перевозили наркотики до Сполучених Штатів у міжнародних водах із Венесуели.
 
Водночас критики стверджують, що удари по суднах імовірних наркоторговців є порушеннями законів США та міжнародного права, а адміністрація Трампа не надала достатніх доказів чи переконливих юридичних обґрунтувань.

 

