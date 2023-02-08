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Чеський танкоремонтний завод працюватиме на Україну

08 лютого 2023, 18:45
Чеський танкоремонтний завод працюватиме на Україну
Фото: ukroboronprom
Підприємство співпрацюватиме із українським «Укроборонпромом» у виробництві, ремонті й спільних розробках броньованої техніки.

Про це повідомила пресслужба концерну «Укроборонпром».

"Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", – йдеться у повідомленні.

Підприємство VOP CZ у місті Новий Їчин – це державний збройовий завод, що займається в основному ремонтом та модернізацією військової техніки, такої як БМП і танки.

Нагадаємо, Чехія є активним учасником програми взаємодії країн Альянсу з Україною у сфері безпеки. Ця центральноєвропейська держава стала однією з перших, яка надала військову допомогу нашій країні.

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