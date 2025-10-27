Чеський уряд обіцяє продовжити програми підтримки України

Підтримка може навіть збільшитись.

Чеські програми підтримки України збережуться й за нового уряду, хоча вони можуть змінити форму.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив представник уряду Чехії з питань відбудови України Томаш Копечний.

"Побачимо, як новий уряд домовиться. Але я відчуваю, що всі політичні сили, які пройшли до парламенту, розуміють важливість цієї діяльності для чеської економіки, і тому в певній формі її точно продовжать… Я не є песимістом і вважаю, що діяльність із підтримки України обов’язково матиме продовження", — заявив він.

За його словами, усі розуміють, що посада уповноваженого мала "додану вартість". На його думку, за нового уряду підтримка може навіть збільшитись, зокрема через Національний банк розвитку, який реалізує перші масштабні проєкти в Україні та отримав 200 мільйонів євро від Єврокомісії.

Нагадаємо, чинний уряд Чехії програв вибори та йде у відставку. На виборах переміг популіст-мільярдер Андрей Бабіш з партією ANO. Він веде переговори про формування уряду з євроскептиками та ультраправими. Водночас посол України в Чехії Василь Зварич заявляв, що поки нема підстав говорити, що при новому уряді у Чехії згорнуть спільне виробництво зброї та ініціативу з поставки боєприпасів.