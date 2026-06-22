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Чеський уряд відправить на саміт НАТО делегацію без президента

22 червня 2026, 20:23
Чеський уряд відправить на саміт НАТО делегацію без президента
Фото: ukrinform.ua
Відбулося це попри його заяву про намір долучитися до зустрічі.

Уряд Чехії затвердив склад делегації на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі, не включивши до неї президента Петра Павела. 

Про це повідомляє České Noviny.

Делегацію очолить прем’єр-міністр Андрей Бабіш. До її складу також увійдуть міністр оборони Яромір Зуна та міністр закордонних справ Петр Мацінка.

Рішення уряду стало результатом тривалих розбіжностей із президентом щодо формату представництва Чехії на саміті. За словами Бабіша, уряд виходив із практичних міркувань і власної відповідальності за зовнішню політику та оборонний бюджет.

Президент Петр Павел раніше наполягав на участі в саміті та пропонував долучитися до його неформальної частини, присвяченої питанням безпеки в Європі.

Він також заявляв про можливість звернення до суду у разі невключення його до делегації, вважаючи це потенційним обмеженням президентських повноважень. У Конституційному суді Чехії повідомили, що у разі подання позову його розглядатимуть у пріоритетному порядку.

Очікується, що президент Чехії оприлюднить офіційну позицію щодо рішення уряду найближчим часом.

Також зранку понеділка стало відомо, що у Празі тисячі людей вийшли на протест проти реформи фінансування суспільних медіа.

 

 

НАТОЧехіяпетр павел

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