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Чиновників Міноборони впіймали на розкраданні під час будівництва казарм

03 лютого 2023, 18:38
Чиновників Міноборони впіймали на розкраданні під час будівництва казарм
Фото: з відкритих джерел
До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році, повідомляють в СБУ.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт. Згідно з підписаними документами, підрядник мав зробити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не у повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців.
 
Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.
Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, а також за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.
 
Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Триває розслідування.

 

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