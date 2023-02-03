Чиновників Міноборони впіймали на розкраданні під час будівництва казарм

До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році, повідомляють в СБУ.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт. Згідно з підписаними документами, підрядник мав зробити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не у повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців.

Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, а також за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.