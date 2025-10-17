Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CNN: кремль водить Трампа за ніс, граючи на його прагненні до мирної угоди щодо України

17 жовтня 2025, 21:09
CNN: кремль водить Трампа за ніс, граючи на його прагненні до мирної угоди щодо України
Фото: kremlin.ru
Президент рф і далі створює для Трампа ілюзію "історичної угоди".

кремль навмисно створює ілюзію дипломатичного прогресу, використовуючи прагнення президента США Дональда Трампа до укладення "історичної" мирної угоди між росією та Україною. 

Про це йдеться в аналітичному матеріалі CNN

Як зазначає видання, нову хвилю розмов про потенційні переговори спровокувала заява Трампа щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk ця загроза, ймовірно, і змусила москву повернутися до діалогу.

Видання CNN нагадує, що кілька місяців тому Трамп організував для Володимира путіна символічну зустріч на Алясці. Втім, попри урочистість події, вона не принесла жодних реальних результатів ні щодо припинення війни, ні щодо ослаблення позицій кремля.

Тепер нова запланована зустріч лідерів викликає у США відверті порівняння з невдалим самітом. І хоча Трамп сподівається повторити свій несподіваний дипломатичний успіх у Газі, де він сприяв перемир’ю та звільненню заручників, аналітики скептичні щодо ефективності його підходу до війни в Україні.

На думку CNN, путін не демонструє жодних ознак готовності до компромісу. Попри зростання втрат на фронті та масштабні атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру рф, росія продовжує наполягати на досягненні максималістських цілей.

Серед них повний контроль над окупованими й ще не окупованими територіями України, а також запровадження для післявоєнної України суворих обмежень у військовій та зовнішній політиці, що фактично означає втрату суверенітету.

"Ніщо в останній телефонній розмові Трампа з путіним не свідчить про зміну російської позиції", - зазначає CNN.

За оцінками аналітиків, у москві усвідомили: для того, щоб впливати на Трампа, не обов’язково робити реальні поступки. Достатньо створити враження, що прогрес можливий і таким чином змусити Вашингтон утриматися від рішучих кроків, зокрема передачі летальної зброї.

На думку CNN, саме з цією метою кремль погодився на новий контакт із Трампом на тлі зростаючої ймовірності передачі Україні ракет Tomahawk, що обговорюється у Вашингтоні 17 жовтня під час візиту української делегації.

 

