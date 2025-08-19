Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині

19 серпня 2025, 15:33
Далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
Фото: www.ekathimerini.com
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів
У ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували «бавовну» на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. 
 
Про це повідомила пресслужба СБУ.
 
Містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.
 
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.
 
СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії ворога на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі”, – повідомили у відомстві.
війна в Україніросія окупантиСБУ

