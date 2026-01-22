Данія може передати США ділянки землі в Гренландії для військових баз — NYT

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США потрібна Гренландія для національної безпеки.

Вищі військові чини країн-членів НАТО обговорили компроміс, за яким Данія може передати США суверенітет над невеликими ділянками землі в Гренландії.

Як розповіли три високопоставлені чиновники для The New York Times, там американці зможуть побудувати військові бази. Двоє учасників зустрічі порівняли її з британськими військовими базами на Кіпрі, які вважаються територією Великої Британії.

Чиновники не змогли сказати, чи входила ця ідея до оголошеної Трампом програми. У НАТО, коментуючи угоду, повідомили, що "переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть, щоб не допустити економічної чи військової присутності росії та Китаю в Гренландії".

Як пише видання, президент США Дональд Трамп не надав деталей угоди й не сказав, що США стануть власниками Гренландії, навіть після прямого запитання журналіста в Давосі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Данії також не розкрили інформацію, а офіс прем’єр-міністра Данії одразу не відповів на запит.

Новина з’явилася через кілька годин після того, як Трамп заявив європейським лідерам, що не погодиться на ніщо менше, ніж придбання права власності на Гренландію. Одночасно він відкликав погрозу вторгнення і пообіцяв економічні та безпекові наслідки у разі відмови.

Як зазначають у NYT, Трамп неодноразово повторював, що Сполучені Штати потребують Гренландії з міркувань національної безпеки. Він заявив, що лише США достатньо сильні, щоб захистити Гренландію від зовнішніх загроз. За його словами, захист цієї країни має сенс лише тоді, коли вона належить Сполученим Штатам.

Трамп закликав до «швидких переговорів» щодо передачі права власності на напівавтономний острів від Данії США. Крім того, американський президент висловив критику на адресу європейських країн, які, на його думку, «втратили свою міць» і значною мірою залежать від Сполучених Штатів.

"Більшість країн не змогли б нормально функціонувати без нашої допомоги. Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не застосую надмірну силу, яка, відверто кажучи, була б непереборною. Але я цього не робитиму. Це найважливіша заява, бо люди думали, що я застосую силу. Я не мушу і не хочу застосовувати її. Все, чого вимагають Сполучені Штати — це Гренландія", — наголосив американський лідер.