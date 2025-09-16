Данія шукає обхід угорського вето для просування переговорів України з ЄС

Відбувається це через триваюче блокування відкриття переговорних кластерів Угорщиною.

Головуюча в ЄС Данія шукає шляхи для продовження переговорного процесу з Україною про вступ до Євросоюзу, незважаючи на блокування відкриття переговорних кластерів Угорщиною.

Про це заявила міністерка у справах Європи Данії Марі Б’єрре під час засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі 16 вересня.

Данія розробляє політичні та практичні механізми, які дозволять вести діалог з Україною і підтримувати реформи без формального відкриття переговорних кластерів.

"Ми продовжуємо тиснути на Угорщину це наша основна мета залишається відкриття першого, а за можливості й інших кластерів," - заявила Б’єрре.

Вона наголосила, що Україна готова розпочати роботу по всіх кластерах вже цього року, що підтверджує й Єврокомісія. Водночас, через триваюче блокування Угорщиною, Данія одночасно шукає альтернативні шляхи просування переговорів і підтримки реформ.

"Це означає, що як тільки кластери буде офіційно відкрито, ми зможемо швидко їх завершити, наблизивши Україну до членства в ЄС," - додала міністерка.

За її словами, на останній неформальній зустрічі міністрів ЄС у Копенгагені більшість держав-членів висловила підтримку активізації переговорів з Україною, за винятком Угорщини.