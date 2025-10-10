Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данський парламент підтримав покупку 16 додаткових винищувачів F‑35

10 жовтня 2025, 20:59
Данський парламент підтримав покупку 16 додаткових винищувачів F‑35
Фото: з вільного доступу
Для придбання додаткових F-35 Данія планує скерувати 29 мільярдів данських крон (4,51 мільярда доларів). Після виконання угоди Данія загалом матиме 43 винищувачі.

Данський уряд та парламент досягли політичної угоди про придбання у Сполучених Штатів додатково 16 винищувачів пʼятого покоління F-35.

Про це у пʼятницю повідомило Міністерство оборони Данії.

Для придбання додаткових F-35 Данія планує скерувати 29 мільярдів данських крон (4,51 мільярда доларів). Після виконання угоди Данія загалом матиме 43 винищувачі.

Угода також передбачає придбання додаткових запчастин і систем озброєння до F-35, симуляторів і навчального обладнання.

"У липні я відвідав США, де обговорив можливість швидкого придбання додаткових бойових літаків F-35 з керівником міжнародної програми бойових літаків F-35. Зараз виділено кошти для реалізації цієї можливості, щоб ми могли здійснити закупівлю, яка швидко і суттєво посилить бойову потужність Збройних сил", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

