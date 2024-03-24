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ПОЛІТИКА

Демократи дають зрозуміти, що врятують спікера Джонсона - особливо, якщо він просунеться в питанні допомоги Україні

24 березня 2024, 18:51
Демократи дають зрозуміти, що врятують спікера Джонсона - особливо, якщо він просунеться в питанні допомоги Україні
https://mikejohnson.house.gov/
Джонсона можуть усунути за тією ж процедурою, за якою пʼять місяців тому звільнили його попередника Кевіна Маккарті, коли республіканці збунтувалися проти його компромісу з демократами щодо запобігання "шатдауну".

Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США готові "врятувати" спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на демократку від Вірджинії Абігейл Спенбергер і ще кількох її колег.

Вони заявили, що в разі, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.

Демократ Том Суоцці, який нещодавно отримав місце в Палаті, заявив, що голосуватиме за збереження Джонсона на посаді спікера. Демократка Марсі Каптур сказала, що хоче тримати свої варіанти відкритими, і "наразі це реальне обмірковування", що, можливо, було б політично розумно "врятувати" Джонсона. Грін звинуватила спікера Палати у "зраді партії". Джонсона можуть усунути за тією ж процедурою, за якою пʼять місяців тому звільнили його попередника Кевіна Маккарті, коли республіканці збунтувалися проти його компромісу з демократами щодо запобігання "шатдауну".

Грін планує використати два тижні канікул, коли Палата представників не засідатиме, щоб зʼясувати, коли подати пропозицію про звільнення спікера.

Джонсону на тлі міжусобиць у лавах республіканців доводилося покладатися на голоси демократів, щоб прийняти деякі ключові законопроєкти, зокрема щодо урядового фінансування, який консервативні прихильники жорсткої лінії республіканців відкидають як надто ліберальний.

Джонсондопомога Українідемократи

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