До Києва прибула адміністраторка USAID Саманта Павер

Востаннє вона відвідувала Київ у липні минулого року.

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер вже втретє від початку повномасштабного вторгнення прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі X (Twitter).

"Дуже рада вітати адміністраторку USAID Саманту Павер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни росії", - йдеться в дописі.

Раніше адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер відвідувала Київ у липні минулого року.

В кінці літа ми писали, що в Україну прибула делегація митної та прикордонної служб США.