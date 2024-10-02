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До Києва прибула адміністраторка USAID Саманта Павер

02 жовтня 2024, 11:34
До Києва прибула адміністраторка USAID Саманта Павер
Востаннє вона відвідувала Київ у липні минулого року.

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер вже втретє від початку повномасштабного вторгнення прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі X (Twitter).

"Дуже рада вітати адміністраторку USAID Саманту Павер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни росії", - йдеться в дописі. 

Раніше адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер відвідувала Київ у липні минулого року.

В кінці літа ми писали, що в Україну прибула делегація митної та прикордонної служб США.

 

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